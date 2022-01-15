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1 час назад

Тревел-блогера избили до сотрясения мозга в Москве

Популярного тревел-блогера Паулу Петрас избили до сотрясения мозга в центре Москвы. Об этом в субботу, 15 января, стало известно журналистам РЕН ТВ.

Тревел-блогера избили до сотрясения мозга в Москве
Фото:  @paulapetras @paulapetras

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле «Золотое кольцо», куда девушка заселилась вместе со своим другом. Утром он зашел в номер, когда Петрас еще находилась в постели, и начал бить ее кулаками по голове, хватать за волосы. После этого мужчина выкинул вещи подруги в коридор.

У блогера зафиксированы ушибы и есть подозрение на сотрясение мозга.

Петрас позиционирует себя как брокера, путешественницу и начинающую модель. Девушка побывала уже в нескольких десятках стран и не планирует останавливаться. Также она работает с элитной недвижимостью в столице России.

Ранее сообщалось, что мужчину избили пистолетом в московском метро.

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