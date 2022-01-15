Задержание членов хакерской группировки по запросу США попало на видео

ФСБ по запросу США провела задержание членов хакерской группировки «REvil», которая разрабатывала вредоносное ПО и были причастны к взломам и вымогательствам. Видео публикует telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на ФСБ.
Сообщается, что операцию провели совместно с МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской и Липецкой областях. По 25 адресам у 14 членов группировки провели обыски и изъяли свыше 426 млн рублей, $600 тыс., €500 тыс., а также оборудование и 20 автомобилей премиум-класса.