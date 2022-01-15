Падение главной новогодней елки Ростова-на-Дону сняли на видео

Главная городская елка Ростова-на-Дону упала из-за шквалистого ветра. Никто не пострадал. Видео публикует telegram-канал «News.ru».
Установленная перед входом в парк имени Максима Горького елка была установлена в центре города в преддверии Нового года. Ее высота - 24 метра. Стоит отметить, что в текущем году для ее украшения были закуплены новые игрушки и гирлянды.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил разобраться с произошедшим инцидентом и провести проверку в отношении поставщика.