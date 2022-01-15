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18 минут назад

Россиян предупредили о мошенничестве через QR-коды

Телефонные мошенники используют ситуацию с QR-кодами для обмана граждан. Они представляются сотрудниками «Госуслуг» и предлагают привязать телефон к странице пользователя. Подобным образом они получают доступ к личному кабинету. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Россиян предупредили о мошенничестве через QR-коды
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает издание, мошенники могут использовать полученные персональные данные для взятия кредита. Они выдают себя за работников «Госуслуг» и просят жертву продиктовать им код из СМС-сообщения. Так они попадают в личный кабинет жертвы. Перевода денег в этой схеме нет, поэтому бдительность граждан притупляется.

Как рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, новая схема набирает успех в связи с реальностью проблемы с корректным отображением или получением на портале QR-кодов. По его словам, жители Москвы, оформлявшие продление сертификата после повторной прививки, столкнулись с этой сложностью еще в сентябре.

Специалисты советуют отказаться от общения по входящим звонкам и уточнить, как связаться со звонившим человеком или другим представителем сервиса, если это потребуется.

Отмечается, что мошенники не впервые обманывают пользователей «Госуслуг». В сентябре 2021 года они от имени портала рассылали фальшивые письма и с их помощью воровали логины и пароли.

Происшествия,Владимир Ульянов,
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