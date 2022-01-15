Собаки загрызли насмерть ребенка в Тверской области

«Женщина открыла вольеры для их уборки, выпустив при этом не менее 5 собак на территорию огороженного огорода. В это время, оставшийся без присмотра матери мальчик, прошел на огороженную сеткой территорию огорода, где подвергся нападению собак, в результате чего получил многочисленные травмы, в том числе не совместимые с жизнью», – говорится в сообщении ведомства.