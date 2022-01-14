В Москве задержали подозреваемого в финансировании террористов

"В ходе совместной работы следователей ГСУ СК России по Москве и оперативных сотрудников установлен и задержан еще один участник, подозреваемый в совершении преступления, 1978 года рождения. По месту его проживания проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты банковские карты, электронные носители и технические средства", - сообщила Иванова.