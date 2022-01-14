В Москве задержали подозреваемого в финансировании террористов

Следователи задержали в Москве подозреваемого в финансировании террористической организации в Сирии и Ираке. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"В ходе совместной работы следователей ГСУ СК России по Москве и оперативных сотрудников установлен и задержан еще один участник, подозреваемый в совершении преступления, 1978 года рождения. По месту его проживания проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты банковские карты, электронные носители и технические средства", - сообщила Иванова.
По данным следствия, подозреваемый вступил в группу в мобильном приложении, в которую организатор финансирования терроризма на территории Московского региона Алим Бегиев приглашал людей, согласившихся финансировать запрещенную террористическую организацию на территории Сирии и Ирака. Всего в это сообщество вошло порядка 30 участников.