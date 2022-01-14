Полицейский в Петербурге задержан по подозрению в педофилии

Сотрудника транспортной полиции задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в педофилии, возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Об этом в пятницу 14 января, сообщает «Фонтанка».

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По данным издания, речь идет о 35-летнем оперативнике одного из линейных отделов полиции на транспорте. Его задержали 14 января. Мужчина с 2013 по 2017 годы жил вместе с семьей брата в одной квартире на Товарищеском проспекте. Там он оказывал «взрослые знаки внимания» падчерице брата, которой на момент начала событий было около семи лет. Следствие полагает, что он оказал негативное влияние на психическое развитие ребенка.

В полицию с заявлением обратилась сама пострадавшая, когда ей исполнилось 16 лет. Подозреваемый задержан, но мера пресечения ему еще не избрана.