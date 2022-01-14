Пьяный россиянин устроил стрельбу в центре Москвы

В ночь на пятницу, 14 января, в одном из заведений на улице Мясницкая в центре Москвы пьяный россиянин устроил стрельбу, пишет РЕН ТВ.

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По данным источника, внутри заведения двое мужчин вели себя агрессивно и ругались матом, из-за чего получили замечание. В ответ на это один из хулиганов достал из сумки пистолет.

Позже на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и вывели дебоширов из здания на улицу, где один из них достал оружие и произвел выстрел в воздух. Впоследствии нарушитель был задержан. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее массовая драка со стрельбой произошла в кальянной на юго-востоке Москвы. В результате конфликта были задержаны девять человек.