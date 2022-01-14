В Челябинской области мужчина поджег магазин на глазах у кассиров. Инцидент произошел в городе Пласте и попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как посетитель торговой точки выливает на прилавок горючую жидкость из бутылки, после чего моментально вспыхивает огонь. Сам пироман тут же выбегает на улицу.