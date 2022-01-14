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38 минут назад

Пироман поджег магазин на глазах у кассиров и попал на видео

В Челябинской области мужчина поджег магазин на глазах у кассиров. Инцидент произошел в городе Пласте и попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как посетитель торговой точки выливает на прилавок горючую жидкость из бутылки, после чего моментально вспыхивает огонь. Сам пироман тут же выбегает на улицу.

Сейчас полиция разыскивает злоумышленника, а также устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина мешал пожарным тушить старинное многоквартирное здание.

Происшествия,Пожары,Криминал,Видео,
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