Кровля грузинской церкви загорелась в Москве

Возгорание произошло на кровле храма Великомученика Георгия Победоносца в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"На Большой Грузинской загорелась кровля храма Великомученика Георгия Победоносца", – отмечается в сообщении.
По информации источника, площадь возгорания – 20 квадратных метров.
Уточняется, что открытое горение, по последним данным, ликвидировано. На данный момент производятся проливка и осмотр перекрытий.
Ранее крупный пожар произошел в промзоне в подмосковном Дмитрове. Там горели офисы на площади 2 тысячи квадратных метров. К тушению огня были привлечены больше 50 человек и 22 пожарных машины.