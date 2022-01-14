Кровля грузинской церкви загорелась в Москве

Возгорание произошло на кровле храма Великомученика Георгия Победоносца в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина Москва 24/Лидия Широнина

"На Большой Грузинской загорелась кровля храма Великомученика Георгия Победоносца", – отмечается в сообщении.

По информации источника, площадь возгорания – 20 квадратных метров.

Уточняется, что открытое горение, по последним данным, ликвидировано. На данный момент производятся проливка и осмотр перекрытий.