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41 минуту назад

Кровля грузинской церкви загорелась в центре Москвы

Возгорание произошло на кровле храма Великомученика Георгия Победоносца в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кровля грузинской церкви загорелась в Москве
Фото: Москва 24/Лидия ШиронинаМосква 24/Лидия Широнина

"На Большой Грузинской загорелась кровля храма Великомученика Георгия Победоносца", – отмечается в сообщении.

По информации источника, площадь возгорания – 20 квадратных метров.

Уточняется, что открытое горение, по последним данным, ликвидировано. На данный момент производятся проливка и осмотр перекрытий.

Ранее крупный пожар произошел в промзоне в подмосковном Дмитрове. Там горели офисы на площади 2 тысячи квадратных метров. К тушению огня были привлечены больше 50 человек и 22 пожарных машины.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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