Падение девочки на пути под поезд в Сочи попало на видео

В Сочи девочка упала на пути, где с тот момент находился пассажирский поезд. Состав должен был вот-вот тронуться, и едва не случилась трагедия. Однако невольные свидетели падения ребенка вовремя вытащили малышку на перрон. Об этом сообщает Telegram-канал «Дтп и ЧП Сочи», разместивший кадры инцидента.

На снятой камерой видеонаблюдения записи видно, как маленькая девочка гуляет вдоль перрона у остановившегося поезда. Она подходит слишком близко к краю и внезапно падет на железнодорожные пути. Это замечают очевидцы и немедленно бросаются ребенку на помощь. В результате случившегося девочка не пострадала.