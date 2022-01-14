Черногория выдала РФ похитившего 100 млн россиянина

Черногория экстрадировала россиянина Николая Каймакчи, который в составе преступной группы похитил около 100 млн рублей на фиктивных документах при возмещении НДС из федерального бюджета. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"Из Черногории экстрадирован Николай Каймакчи, обвиняемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, - сказала она. - Сегодня в международном аэропорту Подгорицы он передан представителям МВД и ФСИН России для доставки в Москву".

По словам Волк, злоумышленник в составе организованной группы участвовал в подготовке фиктивных документов о результатах финансово-хозяйственной деятельности фирм в Ростове-на-Дону. В документах содержались ложные сведения о совершенных сделках, что давало право этим компаниям на возмещение НДС из федерального бюджета.

"Предоставив декларации в налоговые органы, фигурант с соучастниками незаконно завладел суммой в размере около 100 млн рублей", - добавила представитель МВД.

Противоправная деятельность группы была пресечена, когда сообщники пытались получить очередное возмещение налога на добавленную стоимость подконтрольной организации в размере более 60 млн рублей за II квартал 2014 года, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.