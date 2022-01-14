Названа возможная причина крушения самолета в Алтайском крае

По предварительным данным, причиной крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае стала ошибка пилотирования. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ , по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

«По факту авиационного происшествия, произошедшего с легкомоторным самолетом "Аэропракт-22", возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")», — заявили в ведомстве.

По информации следователей, на борту воздушного судна находились командир, который является собственником самолета, и один пассажир. Они доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести. По данным источника, причиной инцидента стала ошибка пилотирования.