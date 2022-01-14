Названа предварительная причина крушения самолета на Алтае

Причиной крушения легкомоторного самолета «Аэропакт А-22» на аэродроме в селе Старобелокуриха в Алтайском крае могла стать ошибка пилотирования. Такую причину назвал источник ТАСС .

После жесткой посадки воздушного судна следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Транспортная прокуратура начала проверку.