Названа предварительная причина крушения самолета на Алтае

Причиной крушения легкомоторного самолета «Аэропакт А-22» на аэродроме в селе Старобелокуриха в Алтайском крае могла стать ошибка пилотирования. Такую причину назвал источник ТАСС.
«Предварительная версия произошедшего — ошибка пилотирования. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сказал собеседник агентства.
После жесткой посадки воздушного судна следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Транспортная прокуратура начала проверку.