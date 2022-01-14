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1 час назад

Названа предварительная причина крушения легкомоторного самолета на Алтае

Причиной крушения легкомоторного самолета «Аэропакт А-22» на аэродроме в селе Старобелокуриха в Алтайском крае могла стать ошибка пилотирования. Такую причину назвал источник ТАСС.

Названа предварительная причина крушения самолета на Алтае
Фото: кадр видео Mashкадр видео Mash

«Предварительная версия произошедшего — ошибка пилотирования. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сказал собеседник агентства.

После жесткой посадки воздушного судна следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Транспортная прокуратура начала проверку.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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