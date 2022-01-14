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18 минут назад

Появилось видео с места крушения самолета в Алтайском крае

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Алтайском крае. Два человека пострадали. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший кадры с места ЧП в своем официальном Telegram-канале.

«По уточненной информации, крушение потерпел легкомоторный самолет «Аэропракт А-22», совершавший экскурсионный полёт. На борту находились два человека, пилот и пассажир, оба пострадавших деблокированы сотрудниками МЧС России и направлены в больницу города Белокурихи», – говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Происшествия,Катастрофы,Видео,МЧС,СКР,
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