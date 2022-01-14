Появилось видео с места крушения самолета в Алтайском крае

«По уточненной информации, крушение потерпел легкомоторный самолет «Аэропракт А-22», совершавший экскурсионный полёт. На борту находились два человека, пилот и пассажир, оба пострадавших деблокированы сотрудниками МЧС России и направлены в больницу города Белокурихи», – говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.