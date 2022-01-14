Раскрыты обстоятельства крушения самолета на Алтае

Самолет «Аэропракт А-22», совершивший жесткую посадку в Алтайском крае, выполнял экскурсионный полет. Об этом сообщили в МЧС.

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«Сегодня в 06:10 местного времени поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета, совершавшего экскурсионный полет в районе аэропорта близ села Старобелокуриха», — сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место спасатели обнаружили пилота и пассажира воздушного судна. Их деблокировали и направили в больницу города Бийска. Сообщается, что сего на месте происшествия было задействовано 24 человека, 6 единиц техники.

По предварительным данным, оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Детали происшествия устанавливается. Сотрудники МЧС выясняют, произошло ЧП во время посадки или взлета самолета.