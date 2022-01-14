В российском общежитии обнаружили тело убитой девушки

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По данным следствия, тело погибшей было обнаружено вечером 12 января на улице Наймушина в комнате местного общежития. Следователи также выяснили, что у потерпевшей похитили часть имущества. Позже эксперты установили, что смерть девушки носит криминальный характер. Было заведено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Выяснилось, что он сосед погибшей по общежитию. В его комнате полицейские обнаружили похищенные вещи. Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.