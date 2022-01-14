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23 минуты назад

В российском общежитии обнаружили тело убитой девушки

В Усть-Илимске задержан 24-летний уроженец Братска, подозреваемый в убийстве 25-летней девушки. Об этом в пятницу, 14 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

В российском общежитии обнаружили тело убитой девушки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, тело погибшей было обнаружено вечером 12 января на улице Наймушина в комнате местного общежития. Следователи также выяснили, что у потерпевшей похитили часть имущества. Позже эксперты установили, что смерть девушки носит криминальный характер. Было заведено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Выяснилось, что он сосед погибшей по общежитию. В его комнате полицейские обнаружили похищенные вещи. Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.

28 декабря 2021 года сообщалось, что в Казани задержали мужчину, зарезавшего соседа по съемной квартире и его гостью во время ссоры.

Происшествия,Карина Головачева,ФСИН,СКР,Lenta.ru,
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