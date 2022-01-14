Американца задержали в Москве за изнасилование сыновей

Заявление на мужчину лично написала его супруга. По ее словам, 64-летний гражданин США Дэвид Томас Барнс неоднократно насиловал их общих сыновей 2010 и 2014 годов рождения. Преступления были совершены на родине — в городах Хьюстон и Те-Вудленс с 2014 по 2018 годы, когда дети были у него в гостях.