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1 час назад

Гражданина США задержали в Москве по подозрению в изнасиловании сыновей

Полиция Москвы задержала американца по подозрению в изнасиловании собственных детей, пишет РЕН ТВ.

Американца задержали в Москве за изнасилование сыновей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заявление на мужчину лично написала его супруга. По ее словам, 64-летний гражданин США Дэвид Томас Барнс неоднократно насиловал их общих сыновей 2010 и 2014 годов рождения. Преступления были совершены на родине — в городах Хьюстон и Те-Вудленс с 2014 по 2018 годы, когда дети были у него в гостях.

Мужчину задержали. Выяснилось, что регистрации на территории России у него нет. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ранее иностранец попытался изнасиловать россиянку после просьбы о помощи.

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