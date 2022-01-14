Шестилетний ребенок сбежал из детского сада в подмосковном Дмитрове и пошел домой. Видео с камер видеонаблюдения публикует telegram-канал «Москва 24».

На кадрах видно, как мальчик беспрепятственно покидает территорию образовательного учреждения. Как сообщают местные СМИ, ребенок сломал снеговика во время прогулки. На что воспитатель разозлилась и оставила мальчика одного на улице. который не растерялся и убежал домой.