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31 минуту назад

6-летний ребенок убежал из детского сада в Дмитрове и попал на видео

Шестилетний ребенок сбежал из детского сада в подмосковном Дмитрове и пошел домой. Видео с камер видеонаблюдения публикует telegram-канал «Москва 24».

На кадрах видно, как мальчик беспрепятственно покидает территорию образовательного учреждения. Как сообщают местные СМИ, ребенок сломал снеговика во время прогулки. На что воспитатель разозлилась и оставила мальчика одного на улице. который не растерялся и убежал домой.

Прокуратура уже организовала проверку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Генпрокуратура РФ,
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