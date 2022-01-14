Шахту лифта в «Президент-отеле, где погибли двое рабочих сняли на видео

Лифт с рабочими рухнул в шахту в "Президент-Отеле" на Большой Якиманке в Москве. Два человека погибли. Видео с места происшествия публикует telegram-канал «Shot».

Сообщается, что погибшими оказались рабочие, которые занимались ремонтом лифта. Один погибший был в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной. По предварительным данным трагедия произошла из-за нарушений правил проведения ремонтных работ. На месте работают спецслужбы.