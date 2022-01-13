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46 минут назад

Сотрудник московского метро попался на установке камеры в женском туалете

Сотрудницы сервисного центра по обслуживанию поездов столичного метрополитена обнаружили в рабочем женском туалете камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сотрудник московского метро попался на установке камеры в женском туалете
Фото: ТАССТАСС

По данным источника, устройство самовольно установил один из сотрудников. Женщины обвинили попавшегося коллегу в подглядывании, слежке и сборе компромата на них.

В произошедшем разбираются правоохранительные органы. Мужчина должен будет объяснить свои мотивы установки камеры в туалете, а также рассказать, какие сведения и кадры он собрал с помощью устройства. За изготовление контента интимного характера сотруднику может грозить уголовная ответственность.

Ранее в Москве водителям скорой запретили пользоваться одним туалетом с врачами.

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