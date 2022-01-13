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28 минут назад

Люди погибли при падении лифта в "Президент-отеле" в Москве

Два человека погибли при падении лифта в шахту в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в Москве, сообщает ТАСС.

«В "Президент-отеле" на Большой Якиманке сорвался лифт, в результате чего погибли два человека», - сообщил источник агентства в экстренных службах.

РИА «Новости» сообщает, что погибли двое рабочих, которые проводили ремонт лифта.

Лифт с 10 людьми рухнул в жилом доме на юго западе Москвы

По предварительной информации, один погибший находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Происшествия,Видео,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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