Люди погибли при падении лифта в "Президент-отеле" в Москве

Два человека погибли при падении лифта в шахту в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в Москве , сообщает ТАСС .

«В "Президент-отеле" на Большой Якиманке сорвался лифт, в результате чего погибли два человека», - сообщил источник агентства в экстренных службах.

По предварительной информации, один погибший находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной.