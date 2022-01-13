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25 минут назад

Известного американского хирурга Эмиля Чинна обвинили в попытке изнасилования в России

Гражданка Башкирии обвинила в изнасиловании участника американского «Холостяка» и известного глазного хирурга Эмиля Чинна. Об этом сообщила Baza в своем Telegram-канале.

Американского хирурга обвинили в попытке изнасилования в России
Фото: ТК BazaТК Baza

Имя 22-летней россиянки издание не раскрыло. Девушка рассказала Baza, что познакомилась с Чинном в одном из ночных заведений Москвы в период новогодних праздников. Затем их общение продолжилось. Через некоторое время девушка договорилась встретиться с Чинном в ресторане отеля «Броско», в котором хирург остановился.

Поначалу на встрече все шло хорошо, но затем россиянка перебрала алкоголя и согласилась подняться к врачу в номер. По словам девушки, она не планировала с Чинном интимной близости.

Однако в номере хирург попытался изнасиловать ее, но россиянка смогла вырваться, добежать до ресепшена и вызвать полицию.

По данным издания, прибывшим правоохранителям Чинн заявил, что никакого насилия не было — они поссорились с девушкой и не поняли друг друга. Сама россиянка тогда не дала показаний, а на следующий день и вовсе забрала свое заявление из полиции, объяснив свое решение возращением домой и невозможностью оставаться в Москве. Чинн тоже улетел к себе на родину.

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