Американского хирурга обвинили в попытке изнасилования в России

Гражданка Башкирии обвинила в изнасиловании участника американского «Холостяка» и известного глазного хирурга Эмиля Чинна. Об этом сообщила Baza в своем Telegram-канале.

Фото: ТК Baza ТК Baza

Имя 22-летней россиянки издание не раскрыло. Девушка рассказала Baza, что познакомилась с Чинном в одном из ночных заведений Москвы в период новогодних праздников. Затем их общение продолжилось. Через некоторое время девушка договорилась встретиться с Чинном в ресторане отеля «Броско», в котором хирург остановился.

Поначалу на встрече все шло хорошо, но затем россиянка перебрала алкоголя и согласилась подняться к врачу в номер. По словам девушки, она не планировала с Чинном интимной близости.

Однако в номере хирург попытался изнасиловать ее, но россиянка смогла вырваться, добежать до ресепшена и вызвать полицию.