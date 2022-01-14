В Москве найдено тело мужчины без гениталий и ступни. По версии следствия, мертвого хозяина объел его голодный пес, сообщил «Московский комсомолец».

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По имеющимся данным, вечером в четверг, 13 января, в полицию обратилась жительница одного из домов на Перовской улице. По ее словам, из квартиры соседа-алкоголика начал доноситься жуткий запах.

Оперативники прибыли по адресу, вскрыли дверь и обнаружили внутри мертвого 44-летнего мужчину. Предположительно, смерть наступила пятью днями ранее. В помещении находился также пес породы бультерьер.

Ранее тело мертвой женщины из Подмосковья обезглавила ее собака.