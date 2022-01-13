Небрежность подвела мародера из Алма-Аты

В бывшей столице Казахстана Алма-Аты мародер, грабивший магазин женской одежды в ТРЦ MOSKVA Metropolitan, оставил на месте преступления свой телефон и попал на видео. Запись происходящего опубликовал у себя Telegram-канал Mash.

Личность грабителя до сир пор не установили. На записи видно, что мародер неспешно передвигаясь по магазину без маски, снимает одежду с манекенов и вынимает из ящиков содержимое. При этом грабитель успевает полюбоваться собой в зеркале, поправить прическу и попить воды.

Однако скрывшись с места преступления с награбленным, мародер оставил в бутике свой телефон, на заставке которого оказалась его фотография.