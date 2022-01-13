Более 20 зубров погибли в Беловежской пуще

В урочищах Беловежской пущи, которую окаймляют не только вековые дубравы, но и озера чистейшей воды, буквально накануне Старого Нового года трагическим эхом отозвалась гибель более двадцати зубров. Об этом информирует 13 января Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

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По информации, поступившей из национального парка, вблизи деревни Большие Масушины "на территории Свислочского района обнаружен 21 зубр, провалившийся под лед. Животные были найдены в акватории пруда на реке Медянка", - констатировали в отраслевом ведомстве.

Судя по первичным расследованиям, легендарные хранители доисторической эпохи входили в стадо численностью не менее ста особей. Часть из них погибла при преодолении водной преграды по льду. Кроме того, уточняют местные новостные порталы, на берегу реки обнаружен погибший сеголеток, как называют животных возрастом до года.

Вместе с представителями местной администрации в районе, где животные были извлечены из-подо льда, в эти дни работает комиссия МЧС и ветеринарной службы парка "Беловежская пуща", который представляет собой один из крупнейших лесных массивов равнинной Европы, сохранившийся в относительно ненарушенном состоянии. Кстати, сотрудники нацпарка еще четыре года назад подготовили новую Родословную книгу зубров, в который зафиксировано около семисот особей.