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31 минуту назад

Стало известно, зачем омский насильник залез на дерево

Житель Омска, который 13 января изнасиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы, после случившегося залез на дерево потому, что за ним гнался родственник жертвы. Об этом «Газете.ру» рассказала местная жительница, которая стала очевидицей событий.

Стало известно, зачем омский насильник залез на дерево
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Местные объяснили, что утром его на березу загнал дядя девочки, которую он изнасиловал, — мужчина бежал за ним с битой», — пояснила она.

По неподтвержденным данным, подозреваемым является 38-летний Роман Щукин. В результате его задержали сотрудники правоохранительных органов после того, как он спустился с березы. Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). 15-летняя пострадавшая находится в больнице, ей потребовалась операция.

Ранее стало известно, что, по уточненным данным, в день происшествия мать пострадавшей ушла на работу. Позднее женщине позвонила соседка, чтобы сообщить, что из квартиры с несовершеннолетней слышен шум.

Мать девочки попросила соседку сходить и проверить. Однако мужчина убедил через дверь, что причин для беспокойства нет. Спустя некоторое время 15-летняя девочка смогла выгнать отчима, побежала к сестре и от нее позвонила матери. Вскоре 41-летняя женщина написала заявление в полицию.

Происшествия,МВД,Газета.Ru,
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