Москвичку вынудили работать в салоне интим-услуг похищением ребенка

Жительница Москвы обратилась в полицию и заявила, что ее сына забрали за долг для того, чтобы заставить ее заплатить. Как сообщает Baza, 4 января женщина пришла к правоохранителям и рассказала, что его удерживает у себя женщина, которая три года назад взяла ее на работу в салон интим-услуг.
Решиться на подобное занятие женщину подтолкнула острая нехватка денег. Сперва она решила подзаработать, однако после ей пришлось переводить «мамочке» почти все заработанные деньги. «Долг» перед ней тем временем только рос, а женщина не соглашалась отдать ребенка. На поход в полицию она решилась после совета одного из клиентов.
После заявления полицейские связались с работниками школы, где учился мальчик. Те удивились, но подтвердили историю Виктории: мама никогда не приходила в школу, а в родительских собраниях участвовала только по видеосвязи. За третьеклассником в школу приходила другая женщина. Тогда правоохранители решили связаться уже с ней.
По телефону она заявила, что мальчик у нее и она не против его отдать. Женщина привезла ребенка к отделу, но высадила его на остановке и поспешила уехать. В результате школьника отдали в больницу, откуда его в новый дом собирается забрать мать. Полиция тем временем проводит проверку.