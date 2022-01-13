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7 минут назад

Москвичку вынудили работать в салоне интим-услуг похищением ребенка

Жительница Москвы обратилась в полицию и заявила, что ее сына забрали за долг для того, чтобы заставить ее заплатить. Как сообщает Baza, 4 января женщина пришла к правоохранителям и рассказала, что его удерживает у себя женщина, которая три года назад взяла ее на работу в салон интим-услуг.

Москвичку вынудили работать в салоне интим-услуг похищением ребенка
Фото: ReutersReuters

Решиться на подобное занятие женщину подтолкнула острая нехватка денег. Сперва она решила подзаработать, однако после ей пришлось переводить «мамочке» почти все заработанные деньги. «Долг» перед ней тем временем только рос, а женщина не соглашалась отдать ребенка. На поход в полицию она решилась после совета одного из клиентов.

После заявления полицейские связались с работниками школы, где учился мальчик. Те удивились, но подтвердили историю Виктории: мама никогда не приходила в школу, а в родительских собраниях участвовала только по видеосвязи. За третьеклассником в школу приходила другая женщина. Тогда правоохранители решили связаться уже с ней.

По телефону она заявила, что мальчик у нее и она не против его отдать. Женщина привезла ребенка к отделу, но высадила его на остановке и поспешила уехать. В результате школьника отдали в больницу, откуда его в новый дом собирается забрать мать. Полиция тем временем проводит проверку.

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