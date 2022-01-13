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19 минут назад

У «Роскосмоса» похитили миллионы рублей при доставке астронавтов на МКС

Следователи возбудили уголовное дело о хищении у «Роскосмоса» 5,4 млн рублей при выполнении контракта по доставке американских астронавтов на МКС.

У «Роскосмоса» похитили миллионы рублей при доставке астронавтов на МКС
Фото: ТАССТАСС

По данным источников «Интерфакса», преступление совершили в 2013 году — один из подрядчиков, Центр технического перевооружения службы управления космическими полётами, передал акты выполненных работ на эту сумму, однако документально подтвердить их не смог. Работы принимал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

В 2012 году компания заключила договор с «Роскосмосом» на 3,8 млрд рублей о проведении лётных испытаний космических кораблей «Союз-ТМА» и «Прогресс-М». На этих кораблях доставляли груз и членов экипажа на МКС.

Обвинение предъявлено бывшему директору ЦТП Василию Икомасову и его заместителю Эдуарду Родыч-Семенче, сообщил источник ТАСС. В Хамовническом суде Москвы рассказали , что Икомасова и Родыч-Семенчу отправили под стражу по ходатайству следствия. Сейчас выясняются обстоятельства хищения и устанавливаются те, кто к нему причастен.

Ранее «Секрет» писал , что суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего сотрудника управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны (ФСО) подполковника Алексея Голохвостова. Его обвиняют в получении взяток на сумму 20 млн рублей при реконструкции резиденции президента России в Ново-Огарёве.

Происшествия,ЦЭНКИ,Федеральная служба охраны,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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