Появилось видео с места обнаружения мины в центре Москвы

В жилом доме в центре Москвы обнаружили мину. Инцидент произошел в Малом Власьевском переулке. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший кадры с места событий.

По уточненным данным, мину нашли на втором этаже 16-этажного жилого дома. На месте сейчас ЧП работают кинологический расчет и взрывотехники. Все обстоятельства случившегося выясняются.