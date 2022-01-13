Появилось видео с места обнаружения мины в центре Москвы

В жилом доме в центре Москвы обнаружили мину. Инцидент произошел в Малом Власьевском переулке. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший кадры с места событий.
По уточненным данным, мину нашли на втором этаже 16-этажного жилого дома. На месте сейчас ЧП работают кинологический расчет и взрывотехники. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее сообщалось о крупном пожаре в здании на Сущевском Валу, из-за задымления в районе ЧП резко снижена видимость. Автомобилистам рекомендуют искать пути объезда.