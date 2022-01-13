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26 минут назад

Москвич унаследовал квартиру с бомбой

В жилом доме в Малом Власьевском переулке в центре Москвы нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на источник.

Москвич унаследовал квартиру с бомбой
Фото: ТАССТАСС

По его словам, бомбу в квартире на седьмом этаже 16-этажного дома обнаружил мужчина, которому недвижимость досталась в наследство. Он приехал, чтобы разобрать вещи в захламленном жилище. Среди старинных самоваров и кастрюль, лежащих прямо на полу москвич и нашел небольшую мину времен ВОВ.

Однако информации об эвакуации жильцов пока не поступало. В настоящий момент в квартире работают саперы.

Ранее эксперты риелторской компании "ИНКОМ - Недвижимость" заявили, что доля наследных квартир, выставленных на продажу в Москве, увеличилась в 2 раза за 2021 год по сравнению с прошлыми периодами.

"За весь период существования цивилизованного рынка жилья (с 1990-х гг.) на вторичке Москвы их (квартир, полученных в наследство, - Прим. ред.) доля в экспозиции удерживалась на отметке 10%, в течение последнего года она удвоилась и достигла 20%", - сказано в релизе компании.

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