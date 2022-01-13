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1 час назад

Падение рабочего с крыши детсада в Петербурге попало на видео

В Петербурге рабочий из Киргизии упал с крыши детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», опубликовавший видео инцидента.

17-летний молодой человек чистил снег на крыше дошкольного учреждения, расположенного на улице Седова, и упал вниз с высоты второго этажа. При падении удар пришелся на голову. Рабочего госпитализировали в тяжелом состоянии. Как уточняет канал, у пострадавшего диагностировали перелом основания черепа, левой орбиты и гематомы.

Ранее сообщалось, что в Подольске на мужчину обрушилась крыша киоска.

Происшествия,Видео,
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