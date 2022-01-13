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1 час назад

Появилось видео сильного пожара на Сущевском Валу в Москве

В здании на Сущевском Валу в Москве произошел пожар. Из-за сильного задымления затруднено движение автотранспорта по Третьему транспортному кольцу в районе происшествия. Видео с места событий публикует Telegram-канал «ЧП/Москва».

По предварительным данным, возгорание возникло в торговом помещении, расположенном в доме № 46, строении 1. В нем находятся магазины, кафе, а также офисы. Сейчас на месте пожара работают экстренные службы.

Из-за нулевой видимости водителей просят объезжать перекрытый участок Третьего транспортного кольца.

Происшествия,Новости Москвы,Пожары,Видео,
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