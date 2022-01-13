На севере Москвы загорелись торговые помещения

Здание с торговыми павильонами загорелось на Сущевском Валу, 46 строение 2 в Москве. Как сообщает ТАСС, из-за задымления затруднено движение по Третьему Транспортному Кольцу.

Общая площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. По информации источника агентства, горит крыша одноэтажной части здания и кафе, расположенное на верхнем этаже двухэтажной части. Люди эвакуированы, информации о пострадавших нет. На месте работают пожарные, которые тушат открытое горение.

Также на участок выехали сотрудники ГИБДД, которые будут регулировать движение на участке ТТК.

Напомним, что 11 января в квартире в жилом доме Южно-Сахалинска произошел взрыв газа. В результате инцидента погиб один человек — хозяин квартиры.