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39 минут назад

На севере Москвы загорелись торговые помещения

Здание с торговыми павильонами загорелось на Сущевском Валу, 46 строение 2 в Москве. Как сообщает ТАСС, из-за задымления затруднено движение по Третьему Транспортному Кольцу.

Общая площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. По информации источника агентства, горит крыша одноэтажной части здания и кафе, расположенное на верхнем этаже двухэтажной части. Люди эвакуированы, информации о пострадавших нет. На месте работают пожарные, которые тушат открытое горение.

Также на участок выехали сотрудники ГИБДД, которые будут регулировать движение на участке ТТК.

Напомним, что 11 января в квартире в жилом доме Южно-Сахалинска произошел взрыв газа. В результате инцидента погиб один человек — хозяин квартиры.

По предварительной версии, причиной инцидента могло стать неосторожное обращение погибшего хозяина квартиры с баллоном газа, предназначенного для бытовых целей.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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