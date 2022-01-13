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45 минут назад

Подозреваемый в изнасиловании девочки в Омске залез на дерево. Видео

В Омске мужчина изнасиловал девочку и, чтобы избежать наказания, залез на дерево. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший снятые очевидцами кадры.

По предварительным данным, 38-летний житель Омска совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней падчерицы, пока мать девочки была на работе. Потерпевшая смогла убежать к старшей сестре и рассказала ей о случившемся. Муж сестры пришел к подозреваемому, чтобы разобраться в ситуации, но тот забрался на дерево.

Сейчас мужчина находится в отделе полиции, пострадавшая девочка госпитализирована.

Происшествия,Криминал,Видео,
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