Серпуховский подрывник признал вину

Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове Владислав Струженков признал свою вину. Как рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, парень находился под влиянием деструктивных течений из заграницы, сообщает РИА Новости.
«Изучение контента, которому отдавал предпочтение Струженков, опять же показало заинтересованность обвиняемого деструктивными течениями, пришедшими к нам из-за рубежа. В ходе расследования он признал свою вину в совершении преступлений. Установлено, что он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие», заявил глава СКР.
По словам Бастрыкина, 18-летнему выпускнику православной гимназии предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также в незаконном изготовлении взрывного устройства.
Напомним, что утром 13 декабря 18-летний Владислав Струженков устроил взрыв на территории монастыря. В результате происшествия пострадали семь человек, а также сам подрывник, которому потребовалась госпитализация и операция по ампутации ноги.