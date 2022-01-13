Серпуховский подрывник признал вину

Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове Владислав Струженков признал свою вину. Как рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, парень находился под влиянием деструктивных течений из заграницы, сообщает РИА Новости.

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«Изучение контента, которому отдавал предпочтение Струженков, опять же показало заинтересованность обвиняемого деструктивными течениями, пришедшими к нам из-за рубежа. В ходе расследования он признал свою вину в совершении преступлений. Установлено, что он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие», заявил глава СКР.

По словам Бастрыкина, 18-летнему выпускнику православной гимназии предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также в незаконном изготовлении взрывного устройства.