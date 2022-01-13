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1 час назад

Врач-психиатр устроил конфликт со стрельбой в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали врача-психиатра за стрельбу по человеку. Конфликт произошел вечером 11 января, сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Врач-психиатр устроил конфликт со стрельбой в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

В полицию обратился 35-летний мужчина, по словам которого, у дома 8 по улице Веденеева во время словесной перепалки в него выстрелил неизвестный человек, после чего сбежал. Им оказался доктор Владимир Беляков.

«Выяснилось, что между пострадавшим и 58-летним врачом-психиатром одной клинической больницы возник конфликт из-за того, что собака медика схватила заявителя за перчатку. В итоге психиатр выстрелил в мужчину из газового пистолета», - заявил источник издания.

В результате инцидента пострадавший был доставлен в Мариинскую больницу. У него химический ожог коньюктивы и роговицы первой степени обоих глаз. После оказания помощи мужчину отпустили домой.

В настоящий момент врач задержан. Его опросили и отпустили под обязательство о явке. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается.

Происшествия,Владимир Беляков,МВД,
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