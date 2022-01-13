Раскрыты подробности нападения на дом автора передачи «Куклы»

Злоумышленники надели на продюсера наручники, а домработницу и ее сожителя преступники пристегнули к кровати. После Григорьеву начали угрожать — один из преступников приставил ствол к виску и щелкал курком, а после достал шприц и заявил, что может сделать ему укол, от которого он умрет мучительной смертью.