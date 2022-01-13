Раскрыты подробности нападения на дом автора передачи «Куклы»

Стали известны подробности разбойного нападения на дом автора передачи «Куклы» Василия Григорьева. Как сообщает Telegram-канал «112», в дом залезли двое мужчин в камуфляжной форме и масках.
Злоумышленники надели на продюсера наручники, а домработницу и ее сожителя преступники пристегнули к кровати. После Григорьеву начали угрожать — один из преступников приставил ствол к виску и щелкал курком, а после достал шприц и заявил, что может сделать ему укол, от которого он умрет мучительной смертью.
После угроз продюсера повели в кабинет, чтобы забрать деньги. Григорьев отдал преступникам 50 тыс. евро и 30 тыс. долларов. Грабителям показалось этого мало и они начали угрожать подорвать гранату. Тогда он отдал еще 100 тыс. долларов, после чего злоумышленники покинули дом.
В происшествии никто не пострадал, возбуждено уголовное дело.