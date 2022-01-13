Пермского стрелка признали вменяемым

Утром 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате шесть человек погибли, еще 47 пострадали. Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место экипажа. Бекмансуров был ранен при задержании. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.

Ранее Тимуру Бекмансурову было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. «Пермский стрелок» свою вину признал, ему грозит пожизненное.