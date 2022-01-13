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28 минут назад

Пермского стрелка признали вменяемым

Открывший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров в ходе психолого-психиатрической экспертизы признан вменяемым. Об этом заявил РИА Новости председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

Пермского стрелка признали вменяемым
Фото: bazabazon/Telegrambazabazon/Telegram

Утром 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате шесть человек погибли, еще 47 пострадали. Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место экипажа. Бекмансуров был ранен при задержании. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.

По словам Бастрыкина, СК России продолжает расследование массового убийства людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

«Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», - пояснил он.

Ранее Тимуру Бекмансурову было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. «Пермский стрелок» свою вину признал, ему грозит пожизненное.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,Александр Бастрыкин,ГИБДД,СКР,РИА Новости,
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