Офицера ФСО обвинили в хищениях на реконструкции Кремля

"Будучи сотрудником управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО Голохвостов имел контрольно-распорядительные полномочия в отношении подрядчиков, выполняющих работы по госконтракту с ФСО. Пользуясь своим положением, он потребовал от ООО "Петербургский Ренессанс", которое занималось реконструкцией объектов культурного наследия, взятку в размере 700 тыс. рублей. В случае невыполнения своих требований он угрожал создать помехи в приемке и согласовании работ по реконструкции 11 башен московского Кремля", - зачитал представитель Главной военной прокуратуры Олег Бойко текст обвинительного заключения.