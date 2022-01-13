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1 час назад

Три человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой

Три человека погибли в столкновении двух «Газелей» и легкового автомобиля в Энгельсском районе Саратовской области. Как сообщает «Взгляд-инфо», инцидент произошел у поворота на село Первомайское.

Три человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что в ДТП приняли участие маршрутная и грузовая «Газель», а также автомобиль Skoda Rapid. От удара грузовое авто завалилось набок.

В результате две женщины и мужчина, которые находились в легковом авто, погибли. Еще двое пассажиров Skoda, мужчина и женщина, были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших в других транспортных средствах нет.

Напомним, что 12 января три человека погибли в жестком столкновении катафалка и грузового автомобиля в Иркутской области. Все пострадавшие в ДТП находились в микроавтобусе ритуальной службы — водитель, а также родные усопшего, которые ехали на траурную церемонию. Еще два человека госпитализированы.

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