Три человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой

Три человека погибли в столкновении двух «Газелей» и легкового автомобиля в Энгельсском районе Саратовской области. Как сообщает «Взгляд-инфо», инцидент произошел у поворота на село Первомайское.

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Известно, что в ДТП приняли участие маршрутная и грузовая «Газель», а также автомобиль Skoda Rapid. От удара грузовое авто завалилось набок.

В результате две женщины и мужчина, которые находились в легковом авто, погибли. Еще двое пассажиров Skoda, мужчина и женщина, были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших в других транспортных средствах нет.