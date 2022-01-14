Девочка пропала под Волгоградом по пути в школу

В Камышинском районе Волгоградской области второй день ищут 15-летнюю девочку, которая ушла в школу и не вернулась домой, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Фото: Москва 24/Александр Авилов Москва 24/Александр Авилов

О пропаже Айлиты Ли рассказала ее бабушка. На поиски подростка отправился весь личный состав местной полиции и местной администрации, сотрудники МЧС, а также волонтеры.

Девочка была одета в зимнюю оранжевую куртку, коричневые сапоги и зеленую шапку.

В ведомстве рассказали, что подросток никогда не уходила из дома, училась хорошо, семья ее также характеризуется положительно.