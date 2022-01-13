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15 минут назад

Неизвестные расстреляли табун из 53 лошадей в Алтайском крае. Видео

В Алтайском крае неизвестные расстреляли табун из 53 лошадей. Они паслись между селами Солоновка и Камышенка. Последнее находится примерно в 25 км от Алексеевки, где живет хозяин. Видео с места происшествия публикует портал «Ruptly».

По словам хозяина животных, Николая Дрокова, он узнал о случившемся с помощью звонка местных жителей. Ущерб от потери табуна составляет около пяти миллионов рублей. Животновод утверждает, что для него главное - найти преступника.

«Я считаю, это профессионал стрелял. Это учился он, наверное, или где-то в тире, так только спецназ стреляет: в сердце. Потому что вскрывали - сердце насквозь лопнутое у любого животного. И плюс вторым выстрелом [добил»], - заявил Дроков.

По факту произошедшего региональным отделом СК России возбуждено уголовное дело по части 1 статье 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества"). Назначены необходимые экспертизы и исследования.

Происшествия,Видео,СКР,
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