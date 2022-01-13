«Я считаю, это профессионал стрелял. Это учился он, наверное, или где-то в тире, так только спецназ стреляет: в сердце. Потому что вскрывали - сердце насквозь лопнутое у любого животного. И плюс вторым выстрелом [добил»], - заявил Дроков.