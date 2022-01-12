В Венесуэле подорвали нефтепровод

"Президентская комиссия "Али Родригес Араке" сообщает международному сообществу и жителям страны о новой преступной диверсии, направленной против объектов PDVSA. Речь идет о намеренно спровоцированном взрыве, который произошел 11 января на восточном нефтепроводе, расположенном в городе Барселона, штат Ансоатеги", - сообщило ведомство в Twitter.