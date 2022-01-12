Уволенного полицейского обвинили в угрозах коллеге

На Сахалине коллеги уволенного полицейского пожаловались на оскорбления и угрозы с его стороны. Об этом в среду, 12 января, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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По данным канала, решение об увольнении прослужившего в МВД 25 лет 45-летнего инспектора ДПС было принято в декабре 2021 года. Он был признан негодным по состоянию здоровья. Возмущенный условиями увольнения россиянин вступил в конфликт с помощницей начальника отделения по работе с личным составом.