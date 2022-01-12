Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве депутата

«Сотрудники полиции незамедлительно организовали комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Для задержания подозреваемого в регионе был введен план «Перехват». В результате он был задержан сотрудниками ГИБДД в Нижнем Новгороде на улице Бекетова в остановленном такси. Мужчина пытался спрятаться от полицейских, лежа на заднем сиденье автомобиля", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.