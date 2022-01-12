Задержание подозреваемого в убийстве депутата попало на видео

Сотрудники ДПС задержали подозреваемого в убийстве муниципального депутата Ковернинского района Нижегородской области Валентина Розина, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Трагедия произошла 11 января. Розин был доставлен в больницу с огнестрельным ранением. Перед смертью он успел сообщить информацию о стрелявшем.
«Сотрудники полиции незамедлительно организовали комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Для задержания подозреваемого в регионе был введен план «Перехват». В результате он был задержан сотрудниками ГИБДД в Нижнем Новгороде на улице Бекетова в остановленном такси. Мужчина пытался спрятаться от полицейских, лежа на заднем сиденье автомобиля", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, задержанный - ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности житель Ковернинского района.
Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, после ранения депутат смог самостоятельно дойти до дома и вызвал скорую . Он скончался уже в больнице во время операции.
Задержанный - 39-летний Сергей С. По данным источника, он работал бригадиром в компании «Русский лес», которая принадлежала депутату. Между мужчинами произошел конфликт, депутат пригрозил задержанному увольнением. Кроме того, прорабатывается еще одна версия - ревность. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».