Задержание подозреваемого в убийстве депутата попало на видео

Сотрудники ДПС задержали подозреваемого в убийстве муниципального депутата Ковернинского района Нижегородской области Валентина Розина, сообщается на сайте "МВД Медиа".

Трагедия произошла 11 января. Розин был доставлен в больницу с огнестрельным ранением. Перед смертью он успел сообщить информацию о стрелявшем.

«Сотрудники полиции незамедлительно организовали комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Для задержания подозреваемого в регионе был введен план «Перехват». В результате он был задержан сотрудниками ГИБДД в Нижнем Новгороде на улице Бекетова в остановленном такси. Мужчина пытался спрятаться от полицейских, лежа на заднем сиденье автомобиля", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, задержанный - ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности житель Ковернинского района.

Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, после ранения депутат смог самостоятельно дойти до дома и вызвал скорую . Он скончался уже в больнице во время операции.