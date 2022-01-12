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1 час назад

Опубликовано видео последствий смертельной аварии с катафалком и фурой

В Иркутской области произошло столкновение фуры Volvo и катафалка ритуальной службы «Газель», в результате погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД Приангарья.

Также были доставлены в больницу двое человек. Последствия аварии попали на видео. На кадрах ролика видно, как поврежденные транспортные средства заняли проезжую часть.

Сейчас в Усольском районе сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП. Авария случилась на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

«Погибшие и пострадавшие участники дорожного движения находились в автомобиле «Газель», — уточнили в ведомстве.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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