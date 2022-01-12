В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
41 минуту назад

Смерть рабочего при демонтаже ледового шоу Татьяны Навки попало на видео

В ночь на 9 января при демонтаже ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Москве погиб человек. Смерть рабочего попала на видео, которое публикует «Фонтанка».

На ролике видно, как обрушилась часть декорации, которую разбирали после мероприятия. Конструкция в виде дворца упала, подбросив 51-летнего мужчину. Известно, что это произошло в столичном спорткомплексе «Мегаспорт» на Ходынском бульваре.

Согласно неподтвержденной информации, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента.

Ледовое шоу проходило во дворце спорта «Мегаспорт» с 25 декабря по 8 января. Его организатор — продюсерская компания Navka Show, принадлежащая олимпийской чемпионке и супруге пресс-секретаря президента России Татьяне Навке. Театрализованное представление на льду является интерпретацией одноименного балета Петра Чайковского.

Происшествия,Видео,Татьяна Навка,Петр Чайковский,СКР,Фонтанка.Ру,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители