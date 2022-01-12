Экс-помощника Жириновского нашли мертвым в Москве

Бывшего помощника лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Александра Зубкова нашли мертвым в его квартире в Москве. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

Источник издания утверждает, что 83-летняя тетя Зубкова, обнаружившая тело экс-помощника, обратилась в полицию 3 января.

В публикации отмечается, что у 52-летнего Зубкова имелись проблемы с сердцем. При этом, специалисты не обнаружили следов насильственной смерти.

Помощником Жириновского Зубков стал в 1993 году. Помимо этого, он был профессором Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, членом комиссии по коммерческому праву и практике Международной торговой палаты и экспертом в комитете по промышленности в Госдуме.

Ранее Жириновский сообщил, что спустя 10 лет миллионам американцев грозит эвакуация в Сибирь на почве межнациональных конфликтов в Соединенных Штатах.

В качестве примера депутат вспомнил историю Советского Союза, когда СССР распался из-за того, что «русские подкармливали национальные окраины».

Как считает Жириновский, аналогичный процесс, как в СССР, сейчас наблюдается в США.